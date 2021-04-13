Погребинский: американцы не готовы воевать с Россией

Напряжение, которое на протяжении последнего времени в российско-украинских отношениях только нарастало, немного снизилось.

Напряжение, которое на протяжении последнего времени в российско-украинских отношениях только нарастало, немного снизилось.

Такое мнение в эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» высказал украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Несколько дней назад было ощущение, что мы в шаге от войны – и это самое страшное, что себе можно представить и чего нельзя допустить ни при каких обстоятельствах, — заявил эксперт. — Сегодня, мне кажется, ситуация немного успокоилась».

Украинские власти, по его словам, всеми силами стараются подчеркнуть, что они не намерены никого провоцировать на военный конфликт. Кроме того, на отсутствие готовности реально вступить в войну указывает и то большое количество телефонных собеседников, представляющих в основном англосаксонский мир, с которыми разговаривают власти Украины.

Также очень показательно, по мнению Погребинского ведет себя украинский президент Владимир Зеленский, который заявляет, мол, завтра война, и тут же улетает с визитом в Катар. Вернувшись из Катара, Зеленский продолжил выступать с полувоенной риторикой, и отправился в Турцию. Руководители стран не ведут себя перед угрозой настоящей войны, считает киевский политолог.

«Надеюсь, что чуть-чуть отошли от этой опасной черты», — отметил эксперт.

Говоря о возможном вступлении Украины в Североатлантический военный блок, Погребинский напомнил, что НАТО является американской структурой.

«Важно, что собираются делать американцы. Хотя даже они ушли от ответа насчет того, есть ли на повестке дня вступление Украины в НАТО. Важно не то, что говорят Арестович, Кравчук и Зеленский. Важно, что собираются делать американцы. Готовы ли они воевать с Россией?», — задается вопросом политолог.

И сам же отвечает на этот вопрос, заявив, что американцы, по его личному мнению, несмотря на антироссийскую риторику, вступать в войну с РФ все-таки не готовы.