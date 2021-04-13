ФСИН: Навальному провели полное медобследование

Осужденному Алексею Навальному провели полное медицинское обследование, он находится в удовлетворительном состоянии, сообщили в УФСИН по Владимирской области.

Осужденному Алексею Навальному провели полное медицинское обследование, он находится в удовлетворительном состоянии, сообщили в УФСИН по Владимирской области.

В ходе осмотра у блогера не было выявлено ни туберкулеза, ни COVID-19. Состояние его здоровья оценил консилиум врачей, добавили в ведомстве. Обследование было проведено 6 апреля. В него входило посещение специалистов, а также клинико-лабораторные и диагностические исследования.

В конце марта осужденный Навальный начал жаловаться на плохое самочувствие. Спустя несколько дней ФСИН сообщила, что он был переведен в медико-санитарную часть. Основатель ФБК (признан иноагентом в РФ) заявлял, что в его колонии находятся заключенные с туберкулезом и коронавирусом, а у него самого якобы поднялась температура и начался кашель.