«Нужно дать отпор этому монстру». Немецкий депутат обвинил США в развязывании войны

Член партии "Альтернатива для Германии" обвинил президента США Джо Байдена в эскалации конфликта в Донбассе.

Вина за участившиеся вооруженные столкновения на востоке Украины полностью лежит на США. Такое заявление на фоне эскалации конфликта в Донбассе сделал депутат бундестага, член партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Он отметил, что нынешний глава Белого дома вполне может стать зачинщиком глобального военного конфликта.

«Джо Байден и так уже одной ногой в могиле, ему все равно, что будет война, но у нас есть дети, и мы не хотим этого. Нужно всем консерваторам в мире объединиться и дать отпор этому монстру, которого сегодня из себя представляет правительство Америки во главе с Байденом», — был категоричен Хердт в комментарии «Политике Сегодня».

Ситуация на юго-востоке Украины обострилась в конце марта. В результате вооруженных столкновений погибли уже несколько человек, как военнослужащие ВСУ, так и мирные жители Донбасса, в том числе пятилетний ребенок.

2 апреля состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом, в ходе которого последний заявил о поддержке Киева. Спустя неделю глава Украины лично посетил передовую линию фронта в Донбассе.

Польский политолог Мацей Вишневский ранее предрек Киеву два вероятных сценария последствий в случае военной эскалации в Донбассе.