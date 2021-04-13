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17:30   13 Апреля 2021
Происшествия

В Москве девушке продали антисептик вместо воды

В Москве девушке продали антисептик вместо воды

Москвичка в одном из столичных кафе купила воду, которая оказалась антисептиком. В кофейне извинились, Роспотребнадзор проводит проверку по факту инцидента.

По вине сотрудников кофейни в субботу, 10 апреля, бутылка из-под воды попала покупательнице кофейни на Охотном ряду. Девушка не проглотила антисептик, она сделала глоток и сразу выплюнула жидкость. В компании сообщили, что девушка оставалась в сознании и покинула кофейню, но затем вернулась, чтобы оставить запись в книге жалоб.

Руководство сети извинилось перед пострадавшей. Виновных сотрудников отстранили от работы. Компания предложила девушке помощь, в том числе возмещение медицинских расходов, но она пока отказалась принять ее.

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#москва #кофейня #отравление анисептиком

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