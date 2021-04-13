Мишустин назначил новых заместителей глав Минпромторга и Минцифры РФ

Распоряжения о назначениях опубликованы на официальном сайте правовой информации.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил в Минпромторг и Минцифры РФ новых заместителей. Александр Шойтов занял должность замглавы министерства цифрового развития, а Василий Осьмаков стал замминистра промышленности и торговли. Распоряжения опубликованы на официальном сайте правовой информации.

В пресс-службе Минцифры уточнили, что в новой должности Шойтов будет отвечать за формирование государственной политики и реализацию функций министерства в сфере информационной безопасности. Он будет заниматься созданием и внедрением для государственных нужд компьютерного и телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения, обладающего достаточным уровнем информационной безопасности и учитывающих инновационное развитие отрасли.

Кроме того, новый заместитель будет курировать федеральный проект «Информационная безопасность» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

Осьмаков до 2016 года занимал должность директора Департамента стратегического развития и проектного управления Минпромторга РФ. Поэтому его назначение заместителем министра промышленности и торговли не стало для коллег чиновника неожиданностью.