В Японии назвали два смертельных для США момента из-за президента Байдена

Политолог из Страны восходящего солнца беспокоится за судьбу Америки после прихода к власти пожилого демократа.

Президента США Джозефа Байдена по праву можно считать символом «американской трагедии». С таким мнением на страницах издания Japan In-depth выступил японский политолог и журналист Есихиса Комори. Эксперт также назвал главные факторы, которые станут причиной раскола внутри страны, сообщает РИА Новости.

«Два смертельных для США момента: неспособность справиться с глубоким социально-политическим кризисом и расколом в стране и неумение и нежелание противодействовать настоящему врагу Америки — Китаю», — сообщил Комори.

У японского политолога есть представление о жизни в Соединенных Штатах: автор признался, что несколько лет жил и работал на территории страны. После того, как к власти пришел демократ Байден, Есихиса Комори впервые серьезно обеспокоился дальнейшими перспективами США. По словам специалиста, будущее государства под угрозой, ведь нынешнего главу Белого дома в политическом смысле можно назвать «самым слабым во всей американской истории».

В материале для Japan In-depth Комори также уточнил, что США потеряли «мощь сверхдержавы» и свой «маскулинный образ».