Онищенко предложил продлить ограничение на полеты в Турцию из России

Россия ввела ограничения на перелеты в Турцию с 15 апреля до 1 июня. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что срок нужно продлить до конца лета.

Россия ввела ограничения на перелеты в Турцию с 15 апреля до 1 июня. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что срок нужно продлить до конца лета.

Закрыть авиационное сообщение между Россией и Турцией необходимо на все лето. Об этом Онищенко сообщил в разговоре с ТАСС.

"Закрыть надо на все лето, это моя позиция. У них медицины нет, все раздроблено, у них тяжелая ситуация, инфраструктура разрушена", — объяснил депутат.

Также Онищенко считает, что требуется проводить работу, направленную на убеждение населения. Российские туристы должны сами отказаться от посещения Турции, не зависимо от возможности перелета.