Японцы объявили об утилизации радиоактивной воды с АЭС "Фукусима"

Японцы объявили о решении утилизировать радиоактивную воду с АЭС "Фукусима". Правительство Японии определило, что очищенная вода не представляет никакой опасности для природы.

Японцы объявили о решении утилизировать радиоактивную воду с АЭС "Фукусима". Правительство Японии определило, что очищенная вода не представляет никакой опасности для природы.

Японское правительство объявило о том, что очищенную радиоактивную воду из АЭС "Фукусима" можно выпустить в море, поскольку она больше не представляет никакой опасности для окружающей среды. Такому решению сопротивляются местные рыбаки и соседние страны, сообщает The Kyodo News.

Отмечается, что это решение положило конец многолетним дискуссиям о том, как утилизировать воду, накопившуюся на АЭС после мощного землетрясения и цунами 2011 года. Фактический выпуск воды начнется не раньше чем через два года, поскольку коммунальной компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc требуется время для установки специального оборудования и получения одобрения от ядерщиков.

Как стало известно, вода, закачиваемая в разрушенные реакторы АЭС "Фукусима" для охлаждения расплавленного топлива, очищалась с помощью усовершенствованной системы обработки жидкостей или ALPS. Этот процесс удаляет большинство радиоактивных материалов, включая стронций и цезий, но оставляет после себя тритий, который связан с водородом и представляет небольшой риск для здоровья в низких концентрациях. Вода хранится в резервуарах на территории завода, общий объем жидкости — более 1,25 млн тонн.

"Утилизация очищенной воды является неизбежным вопросом для вывода из эксплуатации АЭС "Фукусима"", — заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

По словам политика, план будет реализован "при обеспечении того, чтобы стандарты безопасности были соблюдены с большим отрывом и предприняты решительные шаги для предотвращения ущерба" для рыбной отрасли. В то же время глава национальной федерации рыбохозяйственных кооперативов Хироси Киши выразил решительный протест против этого решения, назвав его "крайне прискорбным" и "совершенно неприемлемым".

Министерство иностранных дел Китая также отрицательно высказалось на этот счет, заявив, что шаг является "крайне безответственным" и пагубным для соседних стран. Тайваньский совет по атомной энергии тоже высказался против слива радиоактивной воды с АЭС "Фукусима".

Тем временем Международное агентство по атомной энергии поддержало план высвобождения тритиевой воды, а его генеральный директор Рафаэль Гросси заявил, что он научно обоснован и соответствует стандартной практике атомной промышленности во всем мире.