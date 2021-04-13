Песочница "засосала" девочку из Казани на глазах у матери

Песочница затянула по пояс маленькую девочку во дворе дома в Казани. Достать ребенка удалось только спасателям.

Песочница затянула по пояс маленькую девочку во дворе дома в Казани. Достать ребенка удалось только спасателям.

Малышка провалилась в песок, играя на детской площадке по улице Гарифьянова. Мать пыталась вытащить дочку, но ее тоже начало затягивать. Очевидцы вызвали на помощь сотрудников МЧС, которые извлекли ребенка.

Когда девочка провалилась, у нее началась паника, она кричала и хваталась за маму. По словам родителей, малышка пробыла в песке 15-20 минут. Пострадавшая до сих пор не может оправиться от сильнейшего шока. Местные жители отметили, что опасная территория все еще не огорожена.