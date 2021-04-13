НАТО стягивает десятки тысяч солдат к западным границам России

Намеченные на ближайшие месяцы масштабные учения НАТО у западных границ РФ, указывают на то, что Североатлантический Альянс уже приступил к подготовке боевых действий против России.

Намеченные на ближайшие месяцы масштабные учения НАТО у западных границ РФ, указывают на то, что Североатлантический Альянс уже приступил к подготовке боевых действий против России.

Об этом пишет издание «Коммерсант», отмечая, что запланированные учения НАТО Defender Europe-2021, которые начнутся уже через несколько недель, должны стать самыми масштабными маневрами Альянса со времен окончания холодной войны.

Основная фаза маневров, согласно планам, пройдет в мае – июне 2021 года. Участие в учениях примет порядка 40 тысяч военнослужащих из стран, входящих в НАТО и являющихся партнерами Альянса, в том числе с участием украинских военнослужащих. При этом в маневрах примут участие 20 тысяч американских военнослужащих, то есть военный контингент США составит половину от общего числа участников.

«География маневров Defender Europe-2021, в которых будет задействовано 15 тыс. единиц вооружения и военной техники, охватывает 16 государств и значительную территорию — от Балтийского до Черного морей», — пишет издание.

В ходе маневров участники, по мнению экспертов, займутся отработкой сценариев вооруженного конфликта с Россией, в том числе будут тренироваться наносить США ракетные удары по российским военным объектам при помощи стратегических бомбардировщиков ВВС, взлетающих с военно-воздушной базы Великобритании Фэрфорд. Также планируется отрабатывать операции с участием корабельных и артиллерийских ударных групп НАТО в Черном море.

Украинские власти не скрывают своей радости в связи с запланированными масштабными военными учениями НАТО, отмечает автор материала.

Например, советник главы Офиса украинского президента Алексей Арестович уже пригрозил Москве, что, если Россия решится на агрессию против Украины, она понесет большие потери. Киев, по его словам, «прольет столько крови, что им не понравится».

«НАТО ведет подготовку к войне с Россией, в частности, на это направлены учения Defender Europe-2021», — приводит «Коммерсант» слова Арестовича.

Также украинское Министерство обороны сообщило о том, что на 2021 год на территории Украины запланировано не менее семи совместных военных учений со странам, входящими в Североатлантический Альянс.