Патриарх Кирилл заявил, что Святые Дары не подвержены инфекции

Святые Дары в Чаше Причастия не подвержены никакой инфекции, уверен Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Святые Дары в Чаше Причастия не подвержены никакой инфекции, уверен Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Также церковь верит в целительную силу Святых Христовых Таин. Глава Русской православной церкви (РПЦ) признался, что когда сам причащается после литургии, то не испытывает страха заразиться.

"И доказательством служит то обстоятельство, что после причащения наши диаконы потребляют Святые Дары из общей Чаши, и ни один из них не заболел и никогда не заболеет", — заявил он.

Однако патриарх подчеркнул, что пандемия коронавируса еще не закончилась, поэтому рекомендуется посещать богослужения в масках, соблюдая социальную дистанцию. Также утвержден особый способ причащения.