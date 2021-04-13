Лещенко вспомнил, как разделил премию с солистом "Песняров" Борткевичем

Эстрадный исполнитель Лев Лещенко прокомментировал печальную новость о смерти солиста ансамбля "Песняры" Леонида Борткевича.

Эстрадный исполнитель Лев Лещенко прокомментировал печальную новость о смерти солиста ансамбля "Песняры" Леонида Борткевича.

Певец давно был знаком с ныне покойным артистом. Лещенко вспомнил, как однажды они с Борткевичем даже разделили одну премию.

"В 1970 году мы были вместе на конкурсе артистов эстрады и разделили с ансамблем "Песняры" вторую премию. Первой не было", — рассказал исполнитель.

Борткевича певец охарактеризовал как удивительно оптимистичного, веселого и доброжелательного человека. В последний раз Лещенко видел солиста "Песняров" на одной из передач, на которой Борткевич рассказал множество интересных историй.

"Потеря друга и коллеги — это всегда печально. Хочется, чтобы его песни были человеческой компенсацией для друзей и близких", — отметил артист в комментарии "Газете.Ru".

Об уходе Леонида Борткевича из жизни стало известно 13 апреля. Точная причина смерти солиста вокально-инструментального ансамбля пока не названа. Артисту был 71 год.