Пентагон боится за сохранность своих зенитных ракетных комплексов.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный эксперт Константин Сивков в беседе с Общественной службой новостей заявил, что Украина вряд ли дождется размещения на своей территории американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Ранее с такой просьбой выступил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

По мнению Сивкова, если Пентагон перебросит на Украину несколько «Патриотов», это может насторожить Россию. Сами американцы не захотят рисковать собственными ЗРК, поэтому просьбы Ермака останутся без ответа.

«Конечно, в таком случае будут протесты со стороны России. Но дело заключается в том, что это не нужно американцам. Украина бурлит и размещать там какие-то войска и "Патриоты" США не будет. Просто потому, что в случае смены власти на Украине их "приватизируют". Хотя я бы хотел, чтобы там разместили эти ЗРК. Их можно было бы захватить и изучить», — объяснил военный эксперт.

Сивков обратил внимание, что Соединенным Штатам не нужно прикрываться поставками ЗРК, чтобы разместить свои силы на Украине. О том, как на заявления Андрея Ермака отреагировал военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, «Политика Сегодня» писала ранее.