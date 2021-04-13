Многодетным семьям могут выдать субсидии на погашение кредита под строительство

Госдума приняла законопроект во втором чтении. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента страны.

Во вторник, 13 апреля, Госдума приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», который направлен на расширение целей поддерживающихся государством кредитных договоров.

Председатель ГД Вячеслав Володин уточнил, что проект необходим для поддержки семей, в которых трое и более детей.

«Он расширяет возможности использования 450 тысяч рублей, которые многодетные семьи получают от государства на погашение ипотечного кредита (если с 01.01.19 по 31.12.22 родился третий и последующие дети). Семьи смогут направить эти средства на погашение ипотеки под строительство, покупку недостроенного дома или на оплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива», — объяснил депутат.

Важность принятия этого закона Володин объяснил тем, что недостроенный дом стоит меньше, чем готовое жилье под ключ. На сегодняшний день многодетные семьи получают от государства более миллиона рублей (материнский капитал — 639 431 рублей и 450 тыс. рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка), который могут направить на решение жилищного вопроса.

Так, по мнению политика, законопроект делает жилье для многодетных семей более доступным.