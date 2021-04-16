Опрос: большинство американцев против власти крупного капитала

Опрос американского фонда Home of the Marist Poll показал, что граждане США выступают против влияния корпораций на общественную и политическую жизнь.

Опрос, проведенный американским фондом Home of the Marist Poll, показал, что большинство граждан США выступают против бесконтрольной власти частных корпораций и крупного бизнеса. Фонд выяснил, что жители Соединенных Штатов негативно относятся к компаниям, которые используют свои возможности для влияния на политические, культурные или социальные сферы в стране.

Результаты показали, что 58% американцев выступают против любого вмешательства корпораций в жизнь социума, 35% высказались «за». Только семь процентов респондентов заявили о нейтральном отношении к сложившейся ситуации.

В опроснике также задавался вопрос — поддерживают ли опрашиваемые «профессиональные спортивные команды или организации, использующие свою общественную роль и положение для влияния на политические, культурные или социальные изменения?». Результат оказался схожим с предыдущим вопросом: 56% — против, 39% — за, а пять процентов отказались отвечать.

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