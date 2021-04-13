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15:44   13 Апреля 2021
Общество

Адвокат рассказал о вываливающихся зубах отбывающего срок Вайнштейна

Адвокат рассказал о вываливающихся зубах отбывающего срок Вайнштейна

Известный американский продюсер Харви Вайнштейн якобы может потерять все зубы и ослепнуть в тюрьме, заявил его адвокат Норман Эффман.

Юрист выразил свое беспокойство за подопечного на суде. Эффман заявил, что пребывание Вайнштейна в тюрьме существенно сказывается на его здоровье. На данный момент осужденный продюсер, со слов правозащитника, уже лишился четырех зубов и в ближайшее время рискует потерять остальные.

Кроме того, Эффман призвал суд обратить внимание на то, что Вайнштейн практически перестал видеть, передает РЕН ТВ. По словам адвоката, заключенному продюсеру требуется срочная операция на глаз, иначе он попросту ослепнет в тюрьме.

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