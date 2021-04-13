Желающий изучать Коран Навальный подал в суд на ИК-2

Осужденный Алексей Навальный подал в суд на ИК-2 "Покров" из-за того, что захотел изучить Коран, но книгу ему не предоставили. Информация об этом появилась в его Instagram.

Осужденный Алексей Навальный подал в суд на ИК-2 "Покров" из-за того, что захотел изучить Коран, но книгу ему не предоставили. Информация об этом появилась в его Instagram.

По словам блогера, оказавшись в колонии, он составил для себя некий "список улучшений". В рамках плана саморазвития основатель ФБК (признан иноагентом в РФ) заказал для себя книг, но на данный момент они проходят проверку.

Ранее поведение Алексея Навального раскритиковал лидер "Яблока" Григорий Явлинский. Он заявил, что все его действия направлены на "разжигание примитивной социальной розни", чем вызвал негодование у сотрудников ФБК. Основатель "Яблока" обратил внимание на расхождения между заявленной демократической позицией блогера и направлениями его работы. По мнению Явлинского, они не имеют ничего общего с уважением прав и свобод человека и демократией, о которой он так часто говорит.