Кедми: американцы абсолютно беспомощны против России

По мнению эксперта, на украинском примере видно, что Вашингтоне не может противостоять политической воле Москвы.

США не могут предпринять никаких мер, чтобы хоть как-то противостоять России на международной арене, считает дипломат, израильский государственный деятель и бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми. В беседе с изданием Pravda.ru он заявил, что на примере Украины можно наблюдать признаки беспомощности Вашингтона перед решениями Москвы.

«Американцы показали как раз на украинском примере, что они — абсолютно беспомощные чтобы что-то сделать, хоть как-то воспрепятствовать России в Крыму. Все, что они ни сделали, все их санкции, если говорить о публичной их сфере, ничего не стоят. Они только набрали воздуха в грудь и кричали, вот какие мы могучие, мы все у всех требуем и требуем», — заявил эксперт.

Кедми сравнил политиков из Соединенных Штатов с новозеландским племенем маори, члены которого перед схваткой с противником всегда «строят страшные рожи» и кричат. Вашингтонские чиновники, находясь на более высоком технологическом уровне, ведут себя аналогичным образом, обратил внимание дипломат.

Экономические санкции со стороны США никак не отразились на российской экономике, подытожил Яков Кедми:

«Оказали ли какое-нибудь влияние все вместе взятые санкции на изменение российской политики? — Нет. Оказали ли эти санкции влияние на внутреннее положение власти в России? — Нет. Сегодня экономическое положение в России после всех санкций намного более устойчиво, и Россия намного более сильна, чем была до их санкций».

О том, какие меры хочет применить Белый дом против России в ответ на ее «злодеяния», «Политика Сегодня» писала ранее.