Власти США рекомендовали приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом от J&J

Центр по контролю и распространению заболеваний и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом от J&J.

Центр по контролю и распространению заболеваний и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом от J&J.

Специалисты считают необходимым сделать паузу и перестать применять вакцину от коронавирусной инфекции, созданную фармакологическим подразделением Janssen компании Johnson & Johnson.

Решение о приостановке они приняли исходя из соображений предосторожности. Соответствующее заявление появилось в социальной сети Twitter на аккаунте одного из ведомств.