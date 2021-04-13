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15:54   13 Апреля 2021
Россия

Минздрав РФ сможет утверждать региональных министров здравоохранения

Минздрав РФ сможет утверждать региональных министров здравоохранения

Губернаторов могут обязать согласовывать кандидатуры министров здравоохранения с Минздравом РФ. Законопроект уже принят Госдумой во втором чтении.

Сейчас власти регионов вправе самостоятельно назначать глав местных минздравов. Инициаторы законопроекта предлагают вернуть правила, которые действовали до 2015 года. Таким образом, губернаторы будут согласовывать кандидатов на место руководителей здравоохранения с федеральным министерством.

По мнению авторов, такое изменение обеспечит согласованность действий при реализации Стратегии развития здравоохранения и одноименного нацпроекта.

Согласно Конституции России, вопросы здравоохранения должны координироваться регионами совместно с федеральными властями.

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