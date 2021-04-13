Минздрав РФ сможет утверждать региональных министров здравоохранения

Госдума приняла законопроект во втором чтении. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента страны.

Губернаторов могут обязать согласовывать кандидатуры министров здравоохранения с Минздравом РФ. Законопроект уже принят Госдумой во втором чтении.

Сейчас власти регионов вправе самостоятельно назначать глав местных минздравов. Инициаторы законопроекта предлагают вернуть правила, которые действовали до 2015 года. Таким образом, губернаторы будут согласовывать кандидатов на место руководителей здравоохранения с федеральным министерством.

По мнению авторов, такое изменение обеспечит согласованность действий при реализации Стратегии развития здравоохранения и одноименного нацпроекта.

Согласно Конституции России, вопросы здравоохранения должны координироваться регионами совместно с федеральными властями.