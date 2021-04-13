Россия за день. Главное: обыски в Омске, битва единороссов в Волгограде и новый атаман Иркутска

Жириновский предложил переименовать город Энгельс, а глава Бурятии раскрыл данные о своих доходах.

Саратовская область. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости переименовать город Энгельс. По мнению политика, он назван в честь «страшного русофоба» Фридриха Энгельса, который 170 лет назад дал установку «разрушить Россию».

Республика Коми. Министр культуры Коми Сергей Емельянов решил покинуть свой пост ради должности директора Александринского театра в Петербурге, сообщили сегодня в правительстве региона. Он должен приступить к новой работе, по данным ТАСС, с 26 апреля.

Забайкальский край. Депутаты комитета по госполитике и местному самоуправлению Законодательного собрания Забайкалья выступили с инициативой растянуть выборы в регионе на несколько дней. Согласно документу, избирательные участки должны будут работать в день голосования и накануне этой даты, но не более трех дней. Законопроект будет рассмотрен на заседании 5 мая.

Волгоградская область. Единороссам в Волгограде придется бороться друг с другом за места в Госдуме. Так, на выборах по 83-му «Михайловскому» округу будут соперничать два действующих депутата нижнего парламента Александр Носов и Владимир Плотников. А в 84-м «Заволжском» округе за мандат поборются Олег Савченко и, предположительно, Ирина Гусева, которая вскоре должна подать документы на участие в праймериз.

Омская область. В администрацию Омска сегодня нагрянули сотрудники СК РФ. В отношении должностных лиц и ряда чиновников заведены уголовные дела по факту хищения бюджетных средств и превышения должностных полномочий.

Челябинская область. В Челябинске губернатор Алексей Текслер утвердил Дмитрия Тарасова в должности первого замминистра здравоохранения. В декабре 2020 года чиновник был назначен исполняющим обязанности в связи с отставкой прошлого заместителя.

Иркутская область. Атаманом Иркутского войскового казачьего общества назначен глава министерства жилищной политики, энергетики и транспорта региона Анатолий Никитин. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Саратовская область. Экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Зайцев во второй раз стал фигурантом уголовного дела. Чиновника снова подозревают во взяточничестве. На этот раз в размере 1 млн рублей за подписание актов о приемке выполненных работ.

Республика Бурятия. Доходы главы Бурятии Александра Цыденова в 2020 году сократились почти на 500 тысяч рублей и составили 5,14 млн. Об этом свидетельствуют данные декларации республиканского лидера, опубликованной на сайте правительства.

Приморский край. Семейный бизнес экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина процветает, несмотря на пандемию. В 2020 году их предприятие ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» увеличило чистую прибыль более чем в 4 раза, заработав 1,767 млрд рублей. Рост доходности связывают в первую очередь с курсовой разницей при экспорте.

Магаданская область. В Магадане депутаты городской думы приняли поправки, которые предполагают рост дефицита бюджета в 2021 году. Теперь предполагаемая разница между расходами и доходами составляет 255 миллионов рублей.

Новосибирская область. Контрольно-счетная палата в Новосибирске нашла 220 нарушений при проведении госзакупок на общую сумму более 800 млн рублей. Основная часть нарушений связана с определением начальной стоимости контракта, а также некачественным и несвоевременным выполнением работ. Аудиторы передали данные проверки в контрольное управление новосибирского правительства и региональное УФАС.

Республика Башкортостан. Депутаты госсобрания Башкирии хотят покрыть дефицит бюджета заемными средствами. В частности, 2 млрд планируется взять в кредит у банка, а еще 5,3 млрд получить путем размещения государственных ценных бумаг.

Республика Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей Симферополя и ветеранов Великой Отечественной войны с 77-летием освобождения города от фашистов. На своей странице во «ВКонтакте» он напомнил землякам, что при оккупации крымской столицы, которая длилась 865 дней, погибли тысячи жителей.

Ставропольский край. Первый замминистра образования Ставрополья подозревается в превышении должностных полномочий. Имя чиновника не сообщается. Известно, что его действия в 2015 году причинили бюджету региона ущерб в размере 2,6 млн рублей. Следователи уже возбудили уголовное дело.