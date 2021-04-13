Standup-комика Рябчикова задержали за поиском "странного" свертка во дворе

Полицейские проверяют известного Standup-комика Алексея Рябчикова на причастность к распространению наркотиков. Молодого человека задержали во время поиска закладки во дворе.

Полицейские проверяют известного Standup-комика Алексея Рябчикова на причастность к распространению наркотиков. Молодого человека задержали во время поиска закладки во дворе.

Стражи порядка наблюдали за Рябчиковым на протяжении некоторого времени, после чего подошли к нему и поинтересовались, что он так долго делал во дворе дома. Однако молодой человек не смог объяснить полицейским характер своих действий, и тогда они досмотрели его.

При себе известный Standup-комик имел пакетик с неизвестным содержимым, пишет 5-tv.ru. На вопрос, что лежит в свертке, Рябчиков ответил, что это снотворное. Но полицейские не стали отпускать молодого человека и направили странное вещество на экспертизу.