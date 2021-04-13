Шойгу: США и НАТО перебрасывают войска к границам европейской России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о переброске военного контингента США и НАТО к границам европейской части РФ.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о переброске военного контингента США и НАТО к границам европейской части РФ.

Лидер российского оборонного ведомства отметил, что основной боевой потенциал иностранных войск базируется в Причерноморье и на Балтике.

"Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе", — сказал он в ходе совещания в Североморске во вторник.

Шойгу добавил, что, по имеющейся информации, рядом с государством планируется разместить порядка 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники — в частности, стратегическую авиацию.