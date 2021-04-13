Россия перебросила на западные рубежи две армии и три соединения ВДВ

ВС России за три недели перебросили на западные рубежи страны две армии и три соединения ВДВ, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

ВС России за три недели перебросили на западные рубежи страны две армии и три соединения ВДВ, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что в настоящее время все указанные объединения и соединения задействованы в учениях. Проверочные мероприятия планируется завершить в течение двух недель.

"В течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач", — сказал Шойгу.

По его словам, войска в ходе маневров демонстрируют полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению безопасности государства.