15:21 13 Апреля 2021Армия
Россия перебросила на западные рубежи две армии и три соединения ВДВ
ВС России за три недели перебросили на западные рубежи страны две армии и три соединения ВДВ, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
ВС России за три недели перебросили на западные рубежи страны две армии и три соединения ВДВ, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Он отметил, что в настоящее время все указанные объединения и соединения задействованы в учениях. Проверочные мероприятия планируется завершить в течение двух недель.
"В течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач", — сказал Шойгу.
По его словам, войска в ходе маневров демонстрируют полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению безопасности государства.