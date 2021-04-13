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15:20   13 Апреля 2021
Происшествия

Побег жительницы Барнаула от насильников через окно попал на видео

Побег жительницы Барнаула от насильников через окно попал на видео

Девушка, спасаясь от насильников в Барнауле, выпрыгнула из окна третьего этажа. В результате падения она осталась жива, а инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Девушка смогла удачно приземлиться, упав в руки полицейских. Они прибыли на место ЧП по вызову местных жителей. Люди услышали, как незнакомка зовет на помощь с карниза третьего этажа и позвонили после этого в правоохранительные органы.

Когда стражи порядка приехали на место, они поймали спрыгнувшую с высоты девушку. Кадры ее спасения попали в Сеть, пишет otr-online.ru. Затем полицейские зашли в квартиру, откуда сбежала девушка, и обнаружили там двух студентов. Оказалось, что молодые люди могли изнасиловать знакомую. Сейчас правоохранители проверяют соответствующую информацию.

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