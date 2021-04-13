Двое пожарных получили условные сроки за гибель восьми коллег в Москве

Преображенский суд Москвы приговорил двух бывших пожарных к условному сроку по делу о гибели восьми коллег, сообщает пресс-служба дворца правосудия.

Преображенский суд Москвы приговорил двух бывших пожарных к условному сроку по делу о гибели восьми коллег, сообщает пресс-служба дворца правосудия.

Сотрудники МЧС погибли при тушении пожара в 2016 году в Москве. Горел склад с пластиковыми цветами на Амурской улице. Начальник управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрий Ширлин и экс-сотрудник Сергей Барсуков не изучили обстановку на пожаре и отправили коллег на крышу горящего здания, которая рухнула.

Фигурантов приговорили к пяти и четырем годам колонии условно. Гособвинение требовало шесть лет тюрьмы для Ширлина и пять для Барсукова. Адвокаты экс-сотрудников собираются обжаловать приговор.