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15:45   13 Апреля 2021
Россия

Мертвые лягушки устлали берег поселка под Хабаровском

Мертвые лягушки устлали берег поселка под Хабаровском

Жители поселка под Хабаровском на берегу реки обнаружили тысячи мертвых лягушек и рыб. Об этом сообщило издание РИА Новости.

Руководитель краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров сообщил изданию, что от владельцев частных домов в то же время поступили жалобы на запах нефтепродуктов от воды из колонок.

Подобные заморы, по словам Сидорова, в природе случаются. Министерство природных ресурсов направит на место лабораторию для забора проб воды и выяснения причин произошедшего.

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#россия #политика #общество #хабаровский край

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