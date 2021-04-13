Мертвые лягушки устлали берег поселка под Хабаровском

Странное явление обнаружили местные жители. Причины произошедшего пока не известны.

Жители поселка под Хабаровском на берегу реки обнаружили тысячи мертвых лягушек и рыб. Об этом сообщило издание РИА Новости.

Руководитель краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров сообщил изданию, что от владельцев частных домов в то же время поступили жалобы на запах нефтепродуктов от воды из колонок.

Подобные заморы, по словам Сидорова, в природе случаются. Министерство природных ресурсов направит на место лабораторию для забора проб воды и выяснения причин произошедшего.