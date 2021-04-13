Человек и паровоз: зачем губернатор Пермского края Махонин собрался в Госдуму

Губернатор Пермского края планирует выдвигаться в депутаты Госдумы. Зачем ему и его коллегам это нужно?

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин планирует стать кандидатом в депутаты Госдумы на будущих выборах в сентябре, сообщает URA.ru со ссылкой на осведомленный источник. И больше никакого «Яблока», чей список возглавлял Махонин на выборах в ГД 2016 года еще до губернаторского поста: в этот раз чиновник якобы намерен баллотироваться от «Единой России».

«[Махонин подаст документы, — прим.ред.] ближе к завершению подачи документов, ближе к 29 апреля», — цитируются слова источника.

После этого Махонин возглавит тройку партии от Пермского края на выборах в Госдуму. Но самое интересное, что в случае победы он откажется от депутатского мандата, а депутатом ГД станет другой кандидат, изначально стоявший на непроходном месте в партийном списке, утверждают уральские журналисты.

Получается, о реальной парламентской должности для Махонина речи не идет — к тому же, в сентябре 2020 года экс-чиновник Федеральной антимонопольной службы стал губернатором на ближайшие пять лет. До этого президент назначил его врио губернатора вместо ушедшего на повышение в Минэкономиразвития Максима Решетникова, а значит назначение федерального центра Махонин вряд ли променяет на нижнюю палату парламента. Тогда зачем ему нужно это выдвижение?

Вторая попытка

Пять лет назад, когда Махонин баллотировался в Госдуму по спискам «Яблока», шансы на депутатское кресло были по-яблочному невысокие. Но председатель партии Николай Рыбаков в феврале 2020 года вспоминал Махонина как «одного из самых активных кандидатов» в предвыборной гонке 2016-го.

Но у маститых «яблочников» к выдвижению Махонина по их партийному списку возникли вопросы. Ведь чиновник функционером «Яблока» не являлся, да и в выборах до этого никогда не участвовал. Как утверждал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Махонина включили в список демократической партии по просьбе на тот момент главы УФАС России и члена политкомитета «Яблока» Игоря Артемьева. С прошлого ноября Артемьев — помощник председателя правительства РФ, но его членство в партии осталось неизменным.

Сам Махонин объяснял, что пошел от «Яблока» просто потому, что «других предложений не поступало. То есть выдвижение было сугубо техническим, но амбициозным: будучи кандидатом Махонин представлял не «Яблоко», но Федеральную антимонопольную службу. В предвыборном ролике Махонин на яблоках объясняет, как ФАС удалось пересмотреть коммунальные тарифы «в сторону снижения».

«Антимонопольная служба — это именно тот госорган, который один из немногих действительно помогает людям», — говорил в предвыборном интервью «Звезде» Махонин.

Риторика кандидата Махонина столь разительно отличалась от оппозиционной «яблочной», что стало понятно — руководство ФАС хотели посадить в кресло законотворца своего человека. Планы у ведомства, судя по вышеупомянутому интервью, были грандиозные... Но демократы не преодолели 5-процентный барьер: кандидаты, в том числе и Махонин, мандаты так и не получили.

Губернаторы в списках

До пермского губернатора поучаствовать в праймериз к думским выборам решил его свердловский коллега Евгений Куйвашев, объяснив свой поступок желанием «поддержать предстоящие выборы и своих товарищей» по «Единой России». Также возглавят списки челябинский и тюменский губернаторы Алексей Текслер и Александр Моор, но в праймериз участвовать не будут.

Что скрывать — по данным РБК, главы регионов возглавят большинство списков «Единой России» на выборах в Думу. Всего в выборах таким образом поучаствуют около 50 губернаторов, утверждают журналисты.

Судя по всему, в отличие от прошлых выборов в Госдуму, где Махонин имел четкую цель пройти в нижнюю палату парламента и представлять там интересы ФАС по договоренности со своим начальником Артемьевым, на этих выборах губернатор отыгрывает стандартную политтехнологическую схему. Как она работает — объяснил политолог Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«Это такая технология — "паровоз". Она используется каждые выборы. Во главе списков встают местные рейтинговые политики, народ за них голосует, потом они снимаются с выборов и проходят те, кто стоит за ними в списке», — рассказал Гращенков «Политике Сегодня».

В этом году не все губернаторы возглавляют списки, потому что не у всех хороший рейтинг, отмечает эксперт. Впрочем, дело не всегда в рейтинге: если губернатор во главе списка, то партия, по спискам которой он идет в ГД, считается «партией власти» — значит, весь местный бизнес и прочие региональные структуры организуют своих сотрудников, чтобы те за нее проголосовали, говорит политолог.

«В некоторых регионах по-другому — например, губернатор-коммунист или губернатор от ЛДПР. Тогда непонятно, какая партия главенствует, как в Хабаровском крае — ЛДПР или "Единая Россия"? Поэтому важно, какую партию возглавляет губернатор — так он показывает, какая партия в регионе является властью. Сам же губернатор самоустраняется и не участвует на выборах, чтобы не идти на конфликт с федеральным центром», — заключил Гращенков.

Кремль утверждает, что решение губернаторов — исключительно личное и добровольное, никаких указов от федерального центра они не получали. Глава генсовета ЕР Андрей Турчак указал — губернаторам в праймериз участвовать не обязательно. Судя по всему, губернаторские выдвижения сугубо региональная инициатива.

В общем, выдвижение Махонина выглядит логичным: никакого ухода с губернаторского поста не планируется. А свою партию глава региона, кажется, выбрал окончательно. Теперь главный вопрос в том, чьи имена будут стоять в предвыборных списках после Махонина и остальных губернаторов — эти «темные лошадки» и будут слугами народа.