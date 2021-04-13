Карасев о ситуации вокруг «Мотор Сич»: Киев заплатит за оскорбление

Если Украина действительно продаст акции предприятия «Мотор Сич» Турции, как предлагает сделать президент Владимир Зеленский, это станет публичным оскорблением для Китая, за которое Киеву придется дорого заплатить.

Если Украина действительно продаст акции предприятия «Мотор Сич» Турции, как предлагает сделать президент Владимир Зеленский, это станет публичным оскорблением для Китая, за которое Киеву придется дорого заплатить.

Такое мнение высказал киевский эксперт, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, комментируя сообщения местных СМИ о том, что во время визита в Анкару украинский президент Владимир Зеленский предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану купить половину акций завода «Мотор Сич». Как сообщает издание «Украинские новости», Зеленский сделал Эрдогану такое предложение в расчете на то, что Анкара в ответ будет собирать для Украина беспилотные летательные аппараты Bayraktar.

«Вы думаете, Зеленский просто так Анкару визитировал? 50% акций "Мотор Сич" туркам уже предложено. Вопрос только в том, 50% "плюс" 1 акция или 50% "минус" одна акция?», — рассуждают эксперты в украинской прессе.

По мнению Вадима Карасева, это решение Киева в Китае могут воспринять как оскорбление, а со стороны украинских властей подобное поведение является лицемерием.

«Одно дело, когда власть хладнокровно просчитывает ситуацию, отдает себе отчет в последствиях, но все-таки национализирует предприятия, поскольку это соответствует стратегическим национальным интересам. И совершенно другое дело, когда государство забирает собственность у китайцев только для того, чтобы отдать туркам», — считает политолог.

Своими действиями правительство Украины оскорбило Пекин, продемонстрировав, что не хочет иметь с Китаем торговых отношений. И этот шаг может иметь для Украины очень тяжелые последствия, так как Китай и Турция обладают совершенно разным политическим весом.

«Китай — это уже сейчас сверхдержава, которая в пандемийном хаосе становится только сильнее. А Турция уже 50 лет топчется на пороге Евросоюза, и Вашингтон не особо благоволит к Эрдогану», — объяснил Карасев.

Украине, по его словам, необходимо как следует продумать, как и с кем она будет выстраивать отношения в перспективе. Китайская Народная Республика со временем будет становиться все сильнее, и там точно не забудут оскорбления, нанесенного Украиной путем срыва сделки по покупке китайскими инвесторами завода «Мотор Сич». Нанесенное Китаю публичное унижение Украина никак не сможет загладить и Киеву в итоге придется дорого заплатить за свою недальновидность.