Протесты в Миннесоте: BLM вернулось к грабежам после гибели очередного афроамериканца

Поводом послужила гибель Даунта Райта, который попытался скрыться от полицейских после сообщения об аресте.

В штате Миннесота, где в мае прошлого года гибель афроамериканца Джорджа Флойда привела к погромам Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны»), опять неспокойно. Уже второй день в Миннеаполисе продолжаются массовые беспорядки из-за смерти Даунта Райта – темнокожего мужчины, который отказался подчиняться требованиям полицейских и попытался скрыться в момент задержания.

Опасный подозреваемый

Инцидент произошел в воскресенье, 11 апреля. В пригороде Миннеаполиса — Бруклин-Центре — полицейские остановили машину Райта из-за нарушения правил дорожного движения и попросили его предъявить документы. В ходе проверки выяснилось, что мужчина уже не раз игнорировал законы штата, а суд даже выписывал ордер на его арест. Тогда правоохранители попросили афроамериканца покинуть салон автомобиля и начали надевать на него наручники.

В этот момент Даунт Райт резко вырвался из рук полицейских и, вновь усевшись на водительское сиденье, попытался скрыться с места преступления. Сотруднице полиции пришлось применить оружие. Даже после этого темнокожий нарушитель не остановился: машина тронулась с места и, проехав несколько кварталов, врезалась в припаркованный автомобиль.

Служители закона пытались оказать Райту медицинскую помощь, однако нарушитель скончался. Через несколько часов на месте инцидента начали собираться темнокожие жители Миннеаполиса, которые мешали полицейским работать и отказывались покидать территорию.

Когда протестующих накопилось около 200 человек, они толпой двинулись к полицейскому участку и принялись забрасывать здание камнями и бутылками. К вечеру стало ясно, что недовольные афроамериканцы из Black Lives Matter расходиться по домам не собираются. Губернатор Миннесоты Тим Уолц ввел комендантский час и приказал ввести в город Национальную гвардию.

Воспользовавшись неразберихой, активисты BLM вновь принялись практиковать «лутинг» (от слова looting – «мародерство»). Так с мая 2020 года леволиберальные СМИ в Соединенных Штатах называют грабеж и разбой.

Nothing says racial justice like a new pair of shoes.#Looting#Minneapolispic.twitter.com/mR5LnJYcAN — IT Guy (@ITGuy1959) April 12, 2021

Поощрения сверху

12 апреля правоохранители начали разгонять протестующих слезоточивым газом и дубинками. В ответ сторонники BLM скандировали имя погибшего Даунта Райта, били в барабаны и стреляли в сторону полицейских фейерверками. Агрессивные настроения подогревала американский вице-президент Камала Харрис, которая в своем Twitter заступилась за погибшего нарушителя из Миннесоты:

«Молитв недостаточно. Даунт Райт должен был быть с нами. Пока идет расследование, наша страна нуждается в справедливости и исцелении, а семья Даунта должна знать, почему их ребенок мертв. Они заслуживают ответов».

Prayers are not enough. Daunte Wright should still be with us. While an investigation is underway, our nation needs justice and healing, and Daunte’s family needs to know why their child is dead—they deserve answers. — Vice President Kamala Harris (@VP) April 13, 2021

С добрым словом в адрес бунтовщиков из BLM выступил и президент Джозеф Байден, который напомнил американцам про «гнев, боль и травму» темнокожего населения страны, сообщает британская газета The Guardian.

And It's a riot How soon before we have no go zones for police in major American cities? Current time 8:43 pm#Minneapolis pic.twitter.com/C4Hqy9vLEH — Jim Hanson ???????? (@JimHansonDC) April 12, 2021

Темнокожий мэр Бруклин-Центра Майк Эллиот после сообщения о гибели Даунта Райта уволил городского управляющего без объяснения причины, а после попросил дать его офису «власть над полицейским управлением» города, чтобы «взять контроль над ситуацией». Предстать перед недовольными активистами BLM Эллиот решился лишь поздно вечером 12 апреля, когда правоохранители разогнали большую часть протестующих.

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы справедливость восторжествовала», — пообещал мэр, стоя перед бунтовщиками в бронежилете и защитном шлеме.

Причина смерти

Спустя сутки после гибели Райта официальное разъяснение произошедшего дал глава полиции Бруклин-Центра Тим Гэннон. По его словам, сотрудница, стрелявшая в афроамериканца, перепутала пистолет с электрошокером, которым изначально хотела утихомирить беглеца. На записи с видеорегистратора можно услышать, как женщина несколько раз произносит слово «тазер». Так называется электрошоковое оружие, которым пользуются сотрудники органов правопорядка в США.

«Просмотрев видео и прослушав команды полицейского, я полагаю, что она намеревалась применить тазер, но в итоге выстрелила пулей», — заявил Тим Гэннон.

Примечательно, что именно в Миннеаполисе в настоящий момент проходит суд над бывшим офицером полиции Дереком Шовиным, из-за действий которого в мае 2020 года скончался Джордж Флойд. Впрочем, не все так однозначно. В ходе заседания судмедэксперт Эндрю Бейкер рассказал о том, что афроамериканец страдал гипертонической болезнью сердца, а в его крови были найдены следы наркотических веществ (метамфетамина и фентанила). Если коллегия присяжных признает Шовина виновным в непредумышленном убийстве, ему грозит до 40 лет лишения свободы.