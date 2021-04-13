Детский храп может быть опасен для здоровья

Регулярный храп у детей может быть связан со значительными структурными изменениями мозга, считают американские ученые.

Регулярный храп у детей может быть связан со значительными структурными изменениями мозга, считают американские ученые.

Храп вызывает нарушение сна в течение ночи из-за прерывания дыхания и снижения поступления кислорода в мозг, уточнили специалисты. У детей из-за него возникают поведенческие проблемы, среди которых невнимательность, повышенная импульсивность, гиперактивность, агрессия, трудности с обучением.

Серое вещество у храпящего ребенка в нескольких областях лобных долей мозга — более тонкое. Именно они отвечают за когнитивные навыки и контроль над импульсами. Исследователи узнали, что более тонкая кора коррелирует с нарушением дыхания во сне, тяжелая форма которого называется апноэ, передает Nature Communications.