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14:50   13 Апреля 2021
Общество

Российским туристам назвали альтернативу отпуска в Турции

Российским туристам назвали альтернативу отпуска в Турции

Туроператоры назвали страну, которая может стать для россиян альтернативой Турции после закрытия границ с республикой.

Заменить Турцию специалисты предлагают Египтом. В настоящее время лишь 2% пользователей Рунета интересуются поездками в курортные города республики пирамид, сообщил директор по маркетингу сервиса по поиску и бронированию туров Олег Козырев.

Египет пока на третьей или четвертой строке по популярности, но он может занимать и лидирующие позиции в этом списке при наличии прямых авиарейсов, рассказал директор крупнейшего туроператора Артур Мурадян. Сейчас добраться до республики можно лишь с длительными пересадками. Как пишет сайт 360tv.ru, цитируя первого вице-президента Ассоциации туроператоров России Владимира Канторовича, Египет лучше других стран справится с заменой Турции для российских туристов.

Ранее о возможности возобновления чартерных рейсов между Россией и Египтом высказывался глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в последнее время ведется большая работа в этом направлении.

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#турция #египет #отпуск

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