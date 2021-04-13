14:47 13 Апреля 2021Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали члена экстремистской организации в Иванове
ФСБ задержала участника международной экстремистской организации в Иванове, сообщает пресс-служба ведомства.
ФСБ задержала участника международной экстремистской организации в Иванове, сообщает пресс-служба ведомства.
Следствие считает, что задержанный принадлежал запрещенной в России экстремистской организации "Таблиги Джамаат". Подозреваемый участвовал в религиозных обрядах, которые проводили экстремисты, а также распространял их идеологию.
В отношении 36-летнего мужчины возбудили уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации. Ему грозит наказание до шести лет заключения в колонии.