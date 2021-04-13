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14:47   13 Апреля 2021
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали члена экстремистской организации в Иванове

Сотрудники ФСБ задержали члена экстремистской организации в Иванове

ФСБ задержала участника международной экстремистской организации в Иванове, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие считает, что задержанный принадлежал запрещенной в России экстремистской организации "Таблиги Джамаат". Подозреваемый участвовал в религиозных обрядах, которые проводили экстремисты, а также распространял их идеологию.

В отношении 36-летнего мужчины возбудили уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации. Ему грозит наказание до шести лет заключения в колонии.

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