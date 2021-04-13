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14:27   13 Апреля 2021
Происшествия

СК в Алтае расследует смерть школьницы после беседы с завучем из-за TikTok

СК в Алтае расследует смерть школьницы после беседы с завучем из-за TikTok

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки на Алтае. Школьница умерла после беседы с завучем на тему роликов в TikTok.

Трагический инцидент произошел в городе Рубцовск. Завуч одной из местных школ вызвала 12-летнюю ученицу и ее родителей на разговор. Во время общения женщина стала ругать девочку за то, что она снимает ролики в TikTok. После этого расстроенная школьница выбежала из кабинета, а через час ей неожиданно стало плохо.

Прибывшие по вызову медики попытались спасти девочку, но та вскоре скончалась. Что стало причиной ее смерти, пока неизвестно. Обстоятельства трагедии выясняют следователи.

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