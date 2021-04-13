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14:04   13 Апреля 2021
Общество

Иммунолог Продеус развеял миф о возникновении аллергии из-за тополиного пуха

Иммунолог Продеус развеял миф о возникновении аллергии из-за тополиного пуха

Известный российский иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, способен ли тополиный пух вызывать у человека аллергию.

По словам специалиста, это такой же миф, как и про лысых кошек. Об этом врач заявил в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.

"Именно цветение тополя само по себе редко вызывает аллергию", — подчеркнул Продеус.

Однако вместе с тополиным пухом переносится много другой пыльцы, и именно эта пыльца является причиной возникновения аллергической реакции. Другими словами, пух тополя становится переносчиком различных аллергенов.

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#аллергия #малышева #продеус

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