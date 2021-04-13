14:04 13 Апреля 2021Общество
Иммунолог Продеус развеял миф о возникновении аллергии из-за тополиного пуха
Известный российский иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, способен ли тополиный пух вызывать у человека аллергию.
Известный российский иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, способен ли тополиный пух вызывать у человека аллергию.
По словам специалиста, это такой же миф, как и про лысых кошек. Об этом врач заявил в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.
"Именно цветение тополя само по себе редко вызывает аллергию", — подчеркнул Продеус.
Однако вместе с тополиным пухом переносится много другой пыльцы, и именно эта пыльца является причиной возникновения аллергической реакции. Другими словами, пух тополя становится переносчиком различных аллергенов.