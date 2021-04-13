14:02 13 Апреля 2021Происшествия
Валерия Голубкина арестовали по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал профессора МФТИ Валерия Голубкина по подозрению в государственной измене, сообщили в пресс-службе суда.
Лефортовский суд Москвы арестовал профессора МФТИ Валерия Голубкина по подозрению в государственной измене, сообщили в пресс-службе суда.
Подозреваемый будет находиться под стражей до 12 июня, добавила пресс-секретарь суда Дарья Розмахова. Подробности уголовного дела не сообщаются.
В Московском физико-техническом институте заявили, что 70-летний профессор не принимал участия в научной работе и не имел доступа к сведениям, содержащим государственную тайну. Представитель вуза отметил, что Голубкин также работает в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Жуковского, передает РИА Новости.