Пожарные локализовали возгорание на нефтехимическом предприятии в Омске

Сотрудникам МЧС удалось предотвратить распространение огня по территории нефтехимического предприятия в Омске.

Сотрудникам МЧС удалось предотвратить распространение огня по территории нефтехимического предприятия в Омске.

Пожар в северо-западном промышленном узле Омска начался после воспламенения автомобиля "КамАЗ" и двух автоцистерн. Для борьбы с огнем на место ЧП были направлены 12 единиц специальной техники и 40 человек личного состава МЧС, передает ТАСС.

На данный момент сотрудникам ведомства удалось локализовать возгорание и не допустить перебрасывания огня на постройки. Теперь пожарные борются с отдельными очагами возгорания. Обстоятельства и причины случившегося будут выяснять правоохранители.