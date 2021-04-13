13:58 13 Апреля 2021Происшествия
Пожарные локализовали возгорание на нефтехимическом предприятии в Омске
Сотрудникам МЧС удалось предотвратить распространение огня по территории нефтехимического предприятия в Омске.
Сотрудникам МЧС удалось предотвратить распространение огня по территории нефтехимического предприятия в Омске.
Пожар в северо-западном промышленном узле Омска начался после воспламенения автомобиля "КамАЗ" и двух автоцистерн. Для борьбы с огнем на место ЧП были направлены 12 единиц специальной техники и 40 человек личного состава МЧС, передает ТАСС.
На данный момент сотрудникам ведомства удалось локализовать возгорание и не допустить перебрасывания огня на постройки. Теперь пожарные борются с отдельными очагами возгорания. Обстоятельства и причины случившегося будут выяснять правоохранители.