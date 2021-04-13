Михаил Шуфутинский рассказал о лучших подарках на его 73-летие

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский 13 апреля отмечает свое 73-летие. Автор хита "3 сентября" рассказал, как встречает свой день рождения.

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский 13 апреля отмечает свое 73-летие. Автор хита "3 сентября" рассказал, как встречает свой день рождения.

Шуфутинский признался, что лучшим подарком ко дню рождения для него стало сольное выступление в Санкт-Петербурге, собравшее полный зал БКЗ. Этот концерт, по словам артиста, стал его первым большим выступлением за прошедший год.

"Полный зал! Я спел все, что хотел, и все, что просили зрители. Мне очень приятно, я очень рад, что Питер меня так встретил", — подчеркнул Шуфутинский.

Перенесший коронавирус артист как никто другой нуждается в реабилитации, и этому может поспособствовать поездка к морю. Певец уточнил, что друзья заранее поздравили его и в качестве подарка преподнесли поездку на экзотический остров в Индийском океане.

Артист добавил, что сейчас чувствует себя великолепно, и заслуженный отдых стал для него очень значимым подарком. Шуфутинский уточнил, что традиционное торжество в кругу друзей также состоится, но позже — когда он вернется в Россию, пишет Nation News.