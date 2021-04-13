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13:46   13 Апреля 2021
Общество

Публичный отказ Милова от судебных выплат Пригожину грозит ему уголовной ответственностью

Публичный отказ Милова от судебных выплат Пригожину грозит ему уголовной ответственностью

Сторонник блогера Алексея Навального Владимир Милов публично отказался исполнять решение суда и выплачивать бизнесмену Евгению Пригожину 350 тысяч рублей за клевету.

Люблинский районный суд Москвы обязал Милова выплатить компенсацию за распространение недостоверных и порочащих сведений о петербургском предпринимателе. Соратник осужденного блогера в грубой форме заявил, что не намерен подчиняться суду, за что его могут привлечь даже к уголовной ответственности.

Выражая недовольство, Милов не смог сдержать эмоций и прибегнул к привычной для него лексике — использовал слова "свинья" и "урод". В связи с этим юристы компании "Конкорд" начали готовить новый иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию, его слова приводит пресс-служба компании "Конкорд".

"Мои юристы правильно отрабатывают ситуацию. Они подключили экспертов, которые сделали мне антропометрические замеры — искали характерные признаки крупного парнокопытного. Этих признаков они не обнаружили. Что касается слова "урод", то эксперты также подробно исследовали мои внешние признаки и не нашли выраженных уродств, в том числе на обычно скрытых одеждой частях тела. Так что теперь юридическая служба работает над новым иском", — заявил предприниматель. 

Публичный отказ Милова от судебных выплат Пригожину грозит ему уголовной ответственностью

Заседание по иску Евгения Пригожина к Владимиру Милову о распространении недостоверной и порочащей информации на YouTube-канале "Навальный Live" состоялось 12 апреля. Суд постановил взыскать с ответчика 350 тысяч рублей в пользу истца.

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#евгений пригожин #конкорд #Владимир Милов #исковое заявление

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