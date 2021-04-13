Публичный отказ Милова от судебных выплат Пригожину грозит ему уголовной ответственностью

Сторонник блогера Алексея Навального Владимир Милов публично отказался исполнять решение суда и выплачивать бизнесмену Евгению Пригожину 350 тысяч рублей за клевету.

Сторонник блогера Алексея Навального Владимир Милов публично отказался исполнять решение суда и выплачивать бизнесмену Евгению Пригожину 350 тысяч рублей за клевету.

Люблинский районный суд Москвы обязал Милова выплатить компенсацию за распространение недостоверных и порочащих сведений о петербургском предпринимателе. Соратник осужденного блогера в грубой форме заявил, что не намерен подчиняться суду, за что его могут привлечь даже к уголовной ответственности.

Выражая недовольство, Милов не смог сдержать эмоций и прибегнул к привычной для него лексике — использовал слова "свинья" и "урод". В связи с этим юристы компании "Конкорд" начали готовить новый иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию, его слова приводит пресс-служба компании "Конкорд".

"Мои юристы правильно отрабатывают ситуацию. Они подключили экспертов, которые сделали мне антропометрические замеры — искали характерные признаки крупного парнокопытного. Этих признаков они не обнаружили. Что касается слова "урод", то эксперты также подробно исследовали мои внешние признаки и не нашли выраженных уродств, в том числе на обычно скрытых одеждой частях тела. Так что теперь юридическая служба работает над новым иском", — заявил предприниматель.

Заседание по иску Евгения Пригожина к Владимиру Милову о распространении недостоверной и порочащей информации на YouTube-канале "Навальный Live" состоялось 12 апреля. Суд постановил взыскать с ответчика 350 тысяч рублей в пользу истца.