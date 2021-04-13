Прокуратура заинтересовалась заявлениями польских историков на тему ВОВ

Правоохранители проверят польских активистов, высказавшихся на тему ВОВ в институте истории РАН, на попытки разжигания межнациональной розни.

Правоохранители проверят польских активистов, высказавшихся на тему ВОВ в институте истории РАН, на попытки разжигания межнациональной розни.

Поводом для этого послужили результаты экспертизы СПбГУ. Специалисты разобрали заявления польских историков о Великой Отечественной войне и признали их недостоверными. Изначально мероприятие, на котором обсуждалась тема ВОВ, не вызывало внимания СМИ, однако теперь из-за сомнительных слов польских активистов им заинтересовались не только журналисты, но и прокуратура.

Во время выступления польских историков звучали откровенно пропагандистские и русофобские мотивы, пишет ФАН. Своими высказываниями они фактически очерняли память советских людей по соображениям текущей политической конъюнктуры.