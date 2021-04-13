Компания семьи экс-губернатора Приморья получила почти 1,8 млрд рублей прибыли

Принадлежащее семье бывшего губернатора Приморья Сергея Дарькина ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (НБАМР) в 2020 году заметно улучшило финансовые показатели.

Принадлежащее семье бывшего губернатора Приморья Сергея Дарькина ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (НБАМР) в 2020 году заметно улучшило финансовые показатели.

Так, выручка НБАМР составила 12,54 миллиарда рублей, что на 1,2% меньше 2019 года. При этом чистая прибыль компании превысила 1,767 миллиарда рублей, что оказалось в 4,3 раза больше показателей 2019 года.

Рост прибыли связан с положительными курсовыми разницами при экспорте. Компания заключила договор об открытии кредитной линии в банке ВТБ на привлечение 1,9 миллиарда рублей на 3 года.

Основу хозяйственной деятельности предприятия составляет морской промысел рыбы и морепродуктов, переработка и реализация продукции на рынках России, Западной Европы и АТР. Компания владеет флотом из 12 судов, включая 7 БАТМ (большой автономный морозильный траулер).