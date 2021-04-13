Немецкий депутат заподозрил эко-активистов в попытке сорвать достройку «СП-2» за деньги

Депутат Вальдемар Гердт заявил, что защитники экологии противоречат сами себе, вставляя палки в колеса «Северному потоку — 2».

Защитники экологии в Германии противоречат своим же принципам, препятствуя строительству газопровода «Северный поток — 2», заявил в комментарии «Политике Сегодня» депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

По словам парламентария, «СП-2» для ФРГ на сегодняшний день наиболее выгодный проект как с экономической, так и с экологической точки зрения. Поставкам российского газа в Германию отведена ключевая роль, поскольку страна стремится отказаться от угля в энергетике, заменив его наиболее безопасным для атмосферы голубым топливом.

«Я не понимаю "зеленых", которые противятся окончанию строительства [«СП-2»], поскольку они идут наперекор своим же принципам, они все купленные», — заявил в беседе Гердт.

Спикер выразил уверенность, что строительство «Северного потока — 2» будет закончено в ближайшие месяцы, несмотря на санкции и протесты экологов.

Минюст США накануне одобрил два пакета дополнительных санкций против российского газопровода. В мае документы будут представлены Конгрессу, но окончательное решение примет президент Джо Байден. Эксперт Фонда национальной энергобезопасности рассказал корреспонденту «Политики сегодня», чем такое давление обернется для Америки.