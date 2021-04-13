Перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given конфисковал суд

Городской суд египетского Исмаилия по экономическим делам постановил конфисковать судно Ever Given, которое в течение шести дней блокировало Суэцкий канал.

Городской суд египетского Исмаилия по экономическим делам постановил конфисковать судно Ever Given, которое в течение шести дней блокировало Суэцкий канал.

Владельцу необходимо выплатить 900 миллионов долларов компенсаций, чтобы получить судно назад, сообщает газета Shorouk.

"В соответствии с решением суда судно будет конфисковано и будет находиться под контролем суда, а компании-оператору запрещено им распоряжаться <...>, пока не будут выплачены компенсации администрации Суэцкого канала в размере 900 миллионов долларов", - говорится в официальном сообщении издания.

Сумма компенсаций складывается из затрат администрации на снятие судна с мели, ремонта и финансовых потерь вследствие инцидента. Общая сумма ущерба от блокировки канала контейнеровозом может составить около миллиарда долларов, сообщил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа.