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13:33   13 Апреля 2021
Общество

Перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given конфисковал суд

Перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given конфисковал суд

Городской суд египетского Исмаилия по экономическим делам постановил конфисковать судно Ever Given, которое в течение шести дней блокировало Суэцкий канал.

Владельцу необходимо выплатить 900 миллионов долларов компенсаций, чтобы получить судно назад, сообщает газета Shorouk.

"В соответствии с решением суда судно будет конфисковано и будет находиться под контролем суда, а компании-оператору запрещено им распоряжаться <...>, пока не будут выплачены компенсации администрации Суэцкого канала в размере 900 миллионов долларов", - говорится в официальном сообщении издания.

Сумма компенсаций складывается из затрат администрации на снятие судна с мели, ремонта и финансовых потерь вследствие инцидента. Общая сумма ущерба от блокировки канала контейнеровозом может составить около миллиарда долларов, сообщил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа.

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