Врио главы Северной Осетии отправил правительство республики в отставку

Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло распорядился об отставке правительства республики. Об этом сообщила пресс-служба руководителя региона.

Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло распорядился об отставке правительства республики. Об этом сообщила пресс-служба руководителя региона.

Сергей Меняйло ранее сообщил о своем намерении отправить правительство Северной Осетии в отставку. Врио главы республики выступил с таким заявлением на заседании местного кабмина. Меняйло подписал соответствующий указ об отставке правительства во вторник.