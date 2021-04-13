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13:19   13 Апреля 2021
Политика

Врио главы Северной Осетии отправил правительство республики в отставку

Врио главы Северной Осетии отправил правительство республики в отставку

Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло распорядился об отставке правительства республики. Об этом сообщила пресс-служба руководителя региона.

Сергей Меняйло ранее сообщил о своем намерении отправить правительство Северной Осетии в отставку. Врио главы республики выступил с таким заявлением на заседании местного кабмина. Меняйло подписал соответствующий указ об отставке правительства во вторник.

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