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12:54   13 Апреля 2021
Происшествия

Гималайский медведь Сема едва не утащил пенсионера в клетку

Гималайский медведь Сема едва не утащил пенсионера в клетку

Медведь по кличке Сема, проживающий в вольере на оптовой базе "Школьник" в Благовещенске, напал на пожилого мужчину. Он порвал на нем куртку.

Незадолго до инцидента пенсионер подошел к хищнику и предложил ему лакомство. Сначала медведь спокойно обнюхал подачку, а потом по какой-то причине вышел из себя и напал на мужчину. Сема ухватил его за куртку и потащил к себе в логово, передает сайт 360tv.ru.

Неизвестно, как бы закончилась история, если бы на помощь пенсионеру не пришли работники оптовой базы. Они смогли отбить пожилого мужчину у медведя, оставив хищнику лишь его куртку. По факту случившегося ведется доследственная проверка.

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