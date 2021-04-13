Актера Струкова задержали по подозрению в новых эпизодах педофилии

Полиция Петербурга задержала актера Никиту Струкова, известного по роли в сериале "Улицы разбитых фонарей". Артиста подозревают в сексуальных домогательствах подростков.

Полиция Петербурга задержала актера Никиту Струкова, известного по роли в сериале "Улицы разбитых фонарей". Артиста подозревают в сексуальных домогательствах подростков.

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении Струкова. Правоохранителям известно о двух жертвах актера. Мужчину подозревают в сексуальных домогательствах 15-летнего мальчика, о произошедшем сообщили в полицию родители ребенка. Другое преступление произошло еще в 2019 году. Тогда Струков приставал к 16-летнему школьнику, сообщает kp.ru.

При обыске актера были обнаружены порно-материалы нетрадиционного характера. Пользователи соцсетей заговорили о том, что жертвами артиста могли стать десятки детей. Струкову грозит до трех лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту.