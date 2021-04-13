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12:51   13 Апреля 2021
Общество

Песков заявил, что Путин лично сообщит о прививке от COVID-19 вторым компонентом

Песков заявил, что Путин лично сообщит о прививке от COVID-19 вторым компонентом

Президент РФ Владимир Путин лично сообщит, когда пройдет вакцинацию вторым компонентом препарата от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что глава государства будет делать второй укол от коронавирусной инфекции. Путин сообщит об инъекции вторым компонентом препарата также, как и о первой, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Актуальная информация о коронавирусе в России и в мире опубликована на портале стопкоронавирус.рф. Данные обновляются и дополняются ежедневно.

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