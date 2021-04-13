Песков заявил, что Путин лично сообщит о прививке от COVID-19 вторым компонентом

Президент РФ Владимир Путин лично сообщит, когда пройдет вакцинацию вторым компонентом препарата от коронавирусной инфекции.

Президент РФ Владимир Путин лично сообщит, когда пройдет вакцинацию вторым компонентом препарата от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что глава государства будет делать второй укол от коронавирусной инфекции. Путин сообщит об инъекции вторым компонентом препарата также, как и о первой, добавил пресс-секретарь президента РФ.

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