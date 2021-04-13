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12:44   13 Апреля 2021
Общество

Песков заверил, что слова Эрдогана о Крыме не повлияли на решение закрыть границы с Турцией

Песков заверил, что слова Эрдогана о Крыме не повлияли на решение закрыть границы с Турцией

Решение об ограничении авиасообщения между Россией и Турцией не носит политический характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, введение ограничений на полеты в Турцию не связано с высказываниями президента Реджепа Тайипа Эрдогана касательно Крыма и Украины.

Песков отметил, что решение носит эпидемиологический характер по причине резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции.

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#песков #турция #эрдоган

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