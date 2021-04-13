12:44 13 Апреля 2021Общество
Песков заверил, что слова Эрдогана о Крыме не повлияли на решение закрыть границы с Турцией
Решение об ограничении авиасообщения между Россией и Турцией не носит политический характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Решение об ограничении авиасообщения между Россией и Турцией не носит политический характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, введение ограничений на полеты в Турцию не связано с высказываниями президента Реджепа Тайипа Эрдогана касательно Крыма и Украины.
Песков отметил, что решение носит эпидемиологический характер по причине резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции.