Песков заверил, что слова Эрдогана о Крыме не повлияли на решение закрыть границы с Турцией

Решение об ограничении авиасообщения между Россией и Турцией не носит политический характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Решение об ограничении авиасообщения между Россией и Турцией не носит политический характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, введение ограничений на полеты в Турцию не связано с высказываниями президента Реджепа Тайипа Эрдогана касательно Крыма и Украины.

Песков отметил, что решение носит эпидемиологический характер по причине резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции.