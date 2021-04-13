Песков развеял слухи о подготовке послания Путина в "секретном бункере"

Президент России Владимир Путин готовит послание Федеральному собранию в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин готовит послание Федеральному собранию в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин и премьер-министр РФ посетят координационный центр правительства. Представитель Кремля отметил, что напротив Белого дома через реку находится вовсе не бункер. Здание не секретное, добавил Песков.

"Это как раз тот самый координационный центр правительства", — подчеркнул пресс-секретарь в беседе с журналистами во вторник.

Послание президента готовится в Кремле. По словам Пескова, в этом нет никакого секрета.