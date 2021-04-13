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12:42   13 Апреля 2021
Политика

Кремль опроверг информацию о запросе Зеленского на телефонный разговор с Путиным

Кремль опроверг информацию о запросе Зеленского на телефонный разговор с Путиным

Киев не отправлял в Кремль запрос на проведение телефонного разговора между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что "по состоянию на сейчас" никаких запросов от офиса украинского лидера не поступало.

"Может быть, просто еще по дипломатическим каналам они к нам не дошли, но за последние дни никаких запросов не было", — сказал Песков.

Таким образом Песков ответил на вопрос журналистов о недавней информации, которую сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Она сказала, что киевские власти отправили запрос в Москву о проведении переговоров между лидерами двух стран.

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#украина #кремль #переговоры #дмитрий песков

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